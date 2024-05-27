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09:09, 27 мая 2024Из жизни

Ушедшая от 37-летнего мужа 83-летняя старушка одурачила мошенников

После развода с 37-летним мужем 83-летнюю британку стали преследовать мошенники

Фото: @Irisjones

83-летняя британка Айрис Джонс, прославившаяся отношениями с 37-летним египтянином, рассказала в соцсетях, что ее пытались обмануть мошенники. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Джонс утверждает, что ее стали преследовать мошенники, когда она ушла от мужа. Один из них пытался вытянуть из нее тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей), но так и не сумел ее одурачить.

«В этот раз ты не на ту напал, — написала старушка. — Теперь выводить мошенников вроде тебя на чистую воду — это мое занятие. Мне очень понравилось быть в роли кукловода и заставлять тебя плясать под свою дудку».

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Ранее сообщалось, что Айрис Джонс через Facebook познакомилась с египтянином Мохаммедом Ирбрихем, который более чем на 45 лет младше нее. В ноябре 2019 года Джонс прилетела к нему в Каир. Позднее они подробно рассказали о своих сексуальных отношениях в утренней передаче This Morning на британском телевидении.

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      Олег Парамонов
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