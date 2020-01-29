Пенсионерка раскрыла детали интимной жизни и удивила телеведущих

Пожилая жительница Британии Ирис Джонс (Iris Jones) раскрыла подробности интимной жизни с 35-летним бойфрендом из Египта Мохамедом Ахмедом Ирбрихемом (Mohamed Ahmed Irbriham). 80-летняя женщина появилась в эфире телепрограммы This Morning, ведущие которой были удивлены услышанным.

По словам пенсионерки, ее первая ночь с Ирбрихемом была тяжелой. Она призналась, что у нее не было сексуальных отношений на протяжении последних 35 лет. Женщина добавила, что они использовали целый тюбик смазки. «На следующий день я не могла ходить. У меня было такое чувство, что я каталась на лошади», — поделилась воспоминаниями Джонс.

Ведущая Холли Уиллоби (Holly Willoughby) от удивления прикрыла рот рукой, а затем вместе с соведущим Филиппом Шофилд (Phillip Schofield) засмеялась. Джонс отметила, что считает любовь партнера искренней, и не верит родственникам, предупреждающим ее о возможном обмане с его стороны.

Джонс и Ирбрихем познакомились через Facebook. В ноябре 2019 года Джонс прилетела к нему в Каир. Пара хотела сыграть там свадьбу, но от женщины потребовали бумаги о разводе.

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