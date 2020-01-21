Сын разбирал вещи покойной матери и случайно узнал ее интимные секреты

Пользователь Reddit с ником Commander_reload рассказал, как случайно узнал интимные секреты покойной матери. По его словам, это произошло, когда он вместе с сестрой разбирал вещи женщины.

Commander_reload уточнил, что на тот момент ему было 36 лет, а сестре — 41. Во время уборки они наткнулись на электронную книгу. Сестра вспомнила, что мать в последние годы жизни много читала, и поинтересовалась, что это были за произведения.

Они включили устройство и обнаружили скачанные книги о сексе. Большинство из них касались БДСМ-тематики — ролевых игр через подчинение одного партнера другому. Пользователь привел в пример несколько названий: «Доктор, у меня такие сильные боли», «Богатый папочка», «Плохая девочка становится хорошей».

Юзер признался, что был смущен находкой, так как он никогда не обсуждал секс с родителями. Многие пользователи в комментариях рассказали о похожих случаях, когда обнаруживали, что пожилые люди увлекаются эротической художественной литературой. «Здоровье моей бабушки начало ухудшаться, и ее дочь посмотрела, что она писала. Это были эротические истории», — рассказывала Angelicnips.

Ранее пользовательница Reddit с ником Xxravenwings рассказала, как забытое в спальне дилдо выявило подробности интимной жизни ее матери. Девушка призналась, что с трудом смогла осознать ее откровения.

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