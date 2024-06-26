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14:24, 26 июня 2024Экономика

Жители российского города поплыли по улицам после ливня и попали на видео

Житель Махачкалы прокатился на сапборде по улице после ливня

Житель Махачкалы решил прокатиться на сапборде по улице после того, как ее затопило. Видео с плывущим мужчиной публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах житель города сидит на сапборде на коленях и управляет движением с помощью весла. Также на видео попали автомобили, в том числе пожарная машина, которым вода достала до фар. На одной из улиц вода полностью перекрыла ливневку и образовала воронку.

Власти Махачкалы объяснили образовавшийся после ливней потоп ветхостью водосточной системы, а также тем, что такие погодные явления являются редкостью для региона.

«Наша система достаточно ветхая и требует серьезной работы для улучшения пропускной способности. Но и сама погодная ситуация, которая была, достаточно редкое явление в плане количества выпавших осадков», — рассказали в администрации.

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      Мария Черкасова
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