17 человек пострадали в ДТП с грузовиком на российской трассе

17 человек пострадали при аварии автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кузбассе

Автобус врезался в фуру на трассе Р-255 в Кемеровской области (Кузбассе). Об этом сообщает управление МВД по региону в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованному снимку последствий ДТП, общественный транспорт пытался обогнать грузовик по встречной полосе, но врезался в него.

«Установлено, что 54-летний водитель автобуса "Голден Драгон" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении полиции. Как уточняет ТАСС, в результате аварии пострадали 17 человек.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса и остановилась в сантиметрах от его сотрудницы.