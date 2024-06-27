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09:36, 27 июня 2024Россия

17 человек пострадали в ДТП с грузовиком на российской трассе

17 человек пострадали при аварии автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кузбассе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Автобус врезался в фуру на трассе Р-255 в Кемеровской области (Кузбассе). Об этом сообщает управление МВД по региону в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованному снимку последствий ДТП, общественный транспорт пытался обогнать грузовик по встречной полосе, но врезался в него.

«Установлено, что 54-летний водитель автобуса "Голден Драгон" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении полиции. Как уточняет ТАСС, в результате аварии пострадали 17 человек.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса и остановилась в сантиметрах от его сотрудницы.

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      Марк Леонов
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