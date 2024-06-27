51-летняя Дита фон Тиз топлес появилась в бокале на сцене

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, вышла на сцену в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость выступила перед публикой на показе Alexis Mabille в рамках Недели моды в Париже. Актриса появилась перед гостями топлес, позируя при этом в большом бокале со стразами. Вдобавок она надела трусы-стринги, а оголенную грудь прикрыла наклейками для сосков. Из аксессуаров на ней также были массивные колье и браслеты.

В феврале сообщалось, что Дита фон Тиз снялась в откровенных образах для рекламы своего бренда нижнего белья Dita Von Teese Lingerie. Тогда манекенщица предстала перед камерой в комплекте, который состоял из прозрачного бюстгальтера и кружевных трусов с высокой посадкой.