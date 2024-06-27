Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:00, 27 июня 2024Наука и техника

Потребность ИИ в энергии удвоится к 2030 году

The Register: энергопотребление ИИ удвоится за несколько лет

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Центры обработки данных (ЦОД) будут потреблять повышенное количество энергии из-за вычислений искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Register.

Журналисты медиа сослались на отчет агентства Rystad Energy, в котором говорится, что к 2030 году ЦОД в США будут потреблять 307 тераватт-часов. Это более чем в два раза больше, чем дата-центры потребляли в 2023 году, — около 130 тераватт-часов.

Причина быстрого увеличения энергопотребления за несколько лет заключается в вычислениях для искусственного интеллекта, которыми сейчас все чаще занимаются ЦОД. Специалисты Rystad Energy отметили, что из-за увеличения потребностей дата-центров нужно более активно переходить на возобновляемые источники энергии — из-за их масштабируемости и растущей жизнеспособности.

По словам журналистов, прогноз Rystad Energy не является самым пессимистичным. Так, в опубликованном в апреле отчете Goldman Sachs говорится, что к 2030 году энергопотребление в ЦОД утроится. В свою очередь, глава Arm Рене Хаас неоднократно заявлял, что из-за растущего интереса к ИИ четверть всей электроэнергии США будет направлена на центры обработки данных.

Ранее специалисты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) нашли способ значительно повысить энергоэффективность компьютеров. Ученые предложили использовать нейроморфные вычисления и туннельные полевые транзисторы.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Уехавшие бывшие депутаты угрожают России «планом террора». В чем он заключается?

      Супруга единственного выжившего рассказала о пожаре в здании НИИ во Фрязино

      Россиянина осудят за двойную расправу

      Беременную звезду «Фабрики звезд» экстренно госпитализировали

      Украина и ЕС договорились об экстренных консультациях

      Наряд Рудковской сравнили с губками для мытья посуды в сети

      В СК оправдались за слова Бастрыкина о «Государственной дуре». Он не хотел никого оскорбить

      Лавров созвонился с главой МИД Боливии из-за попытки военного переворота в стране

      На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости»

      Банк России оценил возможность выпуска десятитысячной купюры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше