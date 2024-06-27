Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:33, 27 июня 2024Наука и техника

Обнаружены новые признаки болезни Альцгеймера

Nature Communications: болезнь Альцгеймера вызывает дисфункцию мозгового барьера

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

Ученые клиники Мэйо обнаружили новые признаки болезни Альцгеймера, которые выражаются в дисфункции гематоэнцефалического барьера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Гематоэнцефалический барьер представляет собой сеть кровеносных сосудов и тканей, которая защищает мозг от вредных веществ, а также от гуморальных факторов иммунной системы, которые могут атаковать нервные ткани. Эта система поддерживает гомеостаз головного мозга, однако при болезни Альцгеймера она нарушается.

В ходе исследования были проанализированы образцы ткани головного мозга из банка мозга клиники Мэйо, а также существующие наборы данных и образцы тканей из других учреждений. В выборку вошли образцы тканей 12 пациентов с болезнью Альцгеймера и 12 здоровых пациентов. Исследователи изучили тысячи клеток в более чем шести областях мозга, уделяя внимание двум разновидностям — перицитам и астроцитам. Первые поддерживают целостность кровеносных сосудов, а вторые участвуют в росте нейронной ткани.

Оказалось, что у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается измененная связь между перицитами и астроцитами, опосредованная молекулами VEGFA и SMAD3. VEGFA стимулирует рост кровеносных сосудов, а SMAD3 играет ключевую роль в клеточных реакциях на внешнюю среду.

Ученые обработали клетки VEGFA, чтобы выяснить, как это влияет на уровень SMAD3 и общее состояние сосудов. VEGFA вызвало снижение уровня SMAD3 в перицитах головного мозга. Это соответствует прежним наблюдениям с использованием моделей рыбок данио.

Исследователи отмечают, что доноры с более высоким уровнем SMAD3 в крови имели меньше повреждений сосудов и лучшие результаты по болезни Альцгеймера. По словам авторов, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как уровни SMAD3 в мозге влияют на уровни SMAD3 в крови.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «У террористов есть сотня подготовленных людей». Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»

      Певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях

      Лукашенко поручил встряхнуть МИД Белоруссии

      НАСА выделит SpaceX средства на создание корабля для сведения МКС с орбиты

      В российском регионе неизвестные подожгли два релейных шкафа

      В Москве простились с комментатором Дмитриевой

      В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

      Пресс-секретарь Сальдо рассказал о замалчивании Киевом вспышки холеры в Херсоне

      Жителей Севастополя предупредили об «угрозе баллистики»

      Момент извержения вулкана на российском курорте попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше