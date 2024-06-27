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02:00, 27 июня 2024Из жизни

В Бразилии ампутировали 6,5 тысячи пенисов

BBC News: бразильские медики отрезают пенис каждые два дня

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии растет количество случаев рака полового члена. Об этом сообщает BBC News.

По данным бразильского министерства здравоохранения, за десять лет с 2012 по 2022 год в стране зафиксирована 21 тысяча случаев рака полового члена. Чтобы спасти пациентов, медики ампутировали более 6,5 тысячи пенисов. В среднем, они отрезали по пенису каждые два дня.

Бразилия занимает одно из первых мест по распространенности рака полового члена. В этой стране он встречается с частотой 2,1 случая на 100 тысяч мужчин. Самая тяжелая ситуация сложилась в беднейшем бразильском штате Мараньян. Там заболеваемость почти втрое выше и составляет 6,1 случая на 100 тысяч мужчин.

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Ранее 63-летний бразилец, болевший раком полового члена, рассказал о жизни после ампутации пениса. «В первые недели после операции я чувствовала печаль, не могу этого отрицать, — признался он. — Отсутствие части пениса — это ужасно».

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      Олег Парамонов
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