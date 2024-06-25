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07:01, 25 июня 2024Забота о себе

Мужчина рассказал о жизни после ампутации части пениса из-за рака

Фото: Jon Tyson / Unsplash

63-летний бразилец перенес ампутацию части пениса из-за рака. Историю пациента, а также предупреждение врачей об этом редком онкологическом заболевании опубликовал BBC News.

Мужчина рассказал, что сначала заметил на половом члене какой-то нарост. Новообразование постепенно увеличивалось в размерах и стало мешать половой жизни. По его словам, врачам понадобилось пять лет, чтобы поставить настоящий диагноз — рак пениса. В январе ему удалили опухоль и часть полового члена. «В первые недели после операции я чувствовала печаль, я не могу этого отрицать. Отсутствие части пениса — это ужасно», — признался он.

Рассказывая о жизни после ампутации, мужчина заявил, что страдал не только физически, но и эмоционально: из-за стыда он никому не мог рассказать о случившимся с ним.

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Уролог Маурисио Денер Кордейро отметил, что рак пениса считается редким видом рака, но в последние годы случаев стало намного больше. Тенденция заметна не только в Бразилии, говорит специалист, но и во всем мире. «Длительное пребывание в организме вируса папилломы человека (ВПЧ) является одним из основных факторов риска», — считает врач.

Уролог Нил Барберии добавил, что для профилактики этого вида рака не стоит заниматься незащищенным сексом. Особенно, по его словам, опасен отказ от презервативов. Также он призвал тщательно следить за гигиеной интимных мест, так как инфекции являются еще одним фактором риска. Кроме того, он отметил, что рак полового члена почти не встречается среди обрезанных мужчин.

Ранее врач-онколог Анастасия Марьенко назвала виды рака, которые появляются из-за алкоголя. По ее словам, в первую очередь под удар попадают органы пищеварения и печень.

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      Алиса Дмитриева
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