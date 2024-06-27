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04:47, 27 июня 2024Бывший СССР

Арестович раскрыл аналогичный сценарию столетней давности план Запада по Украине

Арестович: в случае продвижения ВС РФ Запад поставит свои войска по Днепру
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале раскрыл план Запада по Украине.

По его словам, в случае продвижения Вооруженных сил РФ, западные страны введут свои войска и поставят их по Днепру. Этот план аналогичен сценарию столетней давности, уточнил политик.

«При таком сценарии потеряем Левобережье. Этот сценарий Украина проживала сто лет назад», — заявил Арестович. Он пояснил, что тогда Киев вследствие проводимой внутренней политики терял лояльность граждан.

Экс-советник добавил, что такие тенденции последовательно внедряют западные партнеры, и нет никаких признаков, что они их изменят.

Ранее Арестович в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» выразил мнение, что стратегия президента России Владимира Путина относительно Украины «имеет все шансы на успех», призвав Киев задуматься.

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      Марина Совина
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