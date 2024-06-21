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13:35, 21 июня 2024Бывший СССР

Арестович заявил об успехе стратегии Путина

Арестович признал, что стратегия Путина по Украине имеет все шансы на успех

Фото: Raj Valley / Legion-media.ru

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что стратегия российского лидера Владимира Путина по Украине имеет все шансы на успех. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

«Стратегия Путина имеет все шансы на успех. (…) И это еще один повод подумать [Украине]», — сказал Арестович.

По его словам, Киев должен задуматься, не пора ли остановиться, так как через шесть месяцев будут новые потери, а экономика разрушится. Арестович также задал вопрос, что будет в стране с электроэнергией, помощью Запада и армией через полгода. Кроме того, он задумался, хватит ли Украине ресурсов для проведения мобилизации.

Ранее Арестович заявил, что управление Украиной Владимиром Зеленским привело страну к катастрофе. Как он отметил, ничего из обещанного лидером республики выполнено не было, а народ страны лишился надежды.

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      Кристина Есикова
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