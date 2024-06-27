Армения решила установить дипотношения с Турцией

Глава МИД Армении: Еревану пора установить дипотношения с Турцией

Армении пора установить дипломатические отношения с Турцией. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Таллине. Запись доступна на YouTube.

Он подчеркнул, что Ереван готов урегулировать дипотношения с соседом и открыть границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы. У нас есть договоренности с Турцией о постепенном регулировании отношений, открытии границ для граждан третьих стран, а также для тех, кто имеет дипломатические паспорта. Я думаю, что пришло время реализовать их на земле», — сказал дипломат.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в стране могут провести референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Он также выразил уверенность в том, что народ Армении проголосует за вступление в ЕС.