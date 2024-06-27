В Армении захотели провести референдум о вступлении в ЕС

Спикер парламента Армении Симонян: возможен референдум о вступлении в ЕС

Армения может провести референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом в ходе официального визита в Латвию заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает портал LSM.

«У нашего общества есть решение — быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия — о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум», — заявил парламентарий.

Он выразил уверенность, что народ Армении проголосует за вступление в Евросоюз на гипотетическом плебисците.

В ходе визита Симонян также заявил, что Еревану потребуется помощь Брюсселя для вступления в ЕС. По его словам, конфликт с Азербайджаном не должен становиться препятствием для евроинтеграции республики.