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11:37, 27 июня 2024Бывший СССР

В Армении захотели провести референдум о вступлении в ЕС

Спикер парламента Армении Симонян: возможен референдум о вступлении в ЕС
Ален Симонян

Ален Симонян . Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Армения может провести референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом в ходе официального визита в Латвию заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает портал LSM.

«У нашего общества есть решение — быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия — о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум», — заявил парламентарий.

Он выразил уверенность, что народ Армении проголосует за вступление в Евросоюз на гипотетическом плебисците.

В ходе визита Симонян также заявил, что Еревану потребуется помощь Брюсселя для вступления в ЕС. По его словам, конфликт с Азербайджаном не должен становиться препятствием для евроинтеграции республики.

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      Глеб Палехов
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