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10:59, 27 июня 2024Бывший СССР

Ереван попросил помощи для членства в ЕС

Симонян: для членства в ЕС Армении нужна помощь стран Европы

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Еревану нужна поддержка стран Европы для получения членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом в интервью Rus.lsm.lv заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

«Нам нужна помощь и Латвии, и остальных европейских партнеров. Мы разделяем ценности Латвии и членов ЕС, поэтому нам нужна поддержка, чтобы стать полноценным членом семьи Евросоюза», — отметил представитель парламента.

Симонян добавил, что Ереван не имеет никаких территориальных претензий к Баку. По его словам, все, что необходимо Армении — это желание властей Азербайджана установить мир.

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Ранее стало известно, что в Армении запланировали слушания по референдуму о членстве в ЕС. В их рамках парламентарии собирались рассмотреть возможность проведения соответствующего голосования в республике.

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      Екатерина Грищенко
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