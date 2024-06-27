Ереван попросил помощи для членства в ЕС

Симонян: для членства в ЕС Армении нужна помощь стран Европы

Еревану нужна поддержка стран Европы для получения членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом в интервью Rus.lsm.lv заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

«Нам нужна помощь и Латвии, и остальных европейских партнеров. Мы разделяем ценности Латвии и членов ЕС, поэтому нам нужна поддержка, чтобы стать полноценным членом семьи Евросоюза», — отметил представитель парламента.

Симонян добавил, что Ереван не имеет никаких территориальных претензий к Баку. По его словам, все, что необходимо Армении — это желание властей Азербайджана установить мир.

Ранее стало известно, что в Армении запланировали слушания по референдуму о членстве в ЕС. В их рамках парламентарии собирались рассмотреть возможность проведения соответствующего голосования в республике.