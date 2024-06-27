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17:38, 27 июня 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о «родовой травме» россиян

Артемий Лебедев заявил, что россиянам свойственно идеализировать все зарубежное
СюжетНаселение России:

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что россиянам свойственно идеализировать все зарубежное. Такое мнение он выразил в беседе с предпринимателем Максимом Чирковым, ролик вышел на YouTube.

Лебедев назвал стремление восхищаться всем иностранным и принижать все отечественное «родовой травмой» и комплексом россиян. Он выразил несогласие с таким мировоззрением.

«Нам кажется, что иностранное — это круто, а наше — это говно, что вообще не так. Даже если можно найти примеры, где это так, это не значит, что это всегда так, потому что есть много того, что у нас в сто раз круче, чем там. (...) Есть вещи хуже, есть вещи лучше, есть вещи такие же», — отметил дизайнер.

Ранее Лебедев назвал немногочисленность населения главной проблемой России. Он заявил, что численности населения в 150 миллионов человек недостаточно для развития экономики.

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      Маргарита Щигарева
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