Беременную звезду «Фабрики звезд» экстренно госпитализировали

Беременную звезду «Фабрики звезд» Сати Казанову экстренно госпитализировали

Беременную экс-участницу группы «Фабрика» и звезду проекта «Фабрика звезд» Сати Казанову экстренно госпитализировали. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ничего такого страшного, но кое-какие вмешательства нужно сделать», — поделилась звезда с подписчиками. Казанова рассказала, что лежит под капельницами, ей прописан полный физический покой.

Артистка сообщила, что ее выступление 29 июня в Санкт-Петербурге не состоится, однако она надеется выступить на мероприятии в Москве в середине июля.

В июне 41-летняя звезда сообщила, что ждет первенца. «Очень долгожданное и вымоленное чудо», — прокомментировала Казанова свое положение. Артистка вышла замуж в 2017 году за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.