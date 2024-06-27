Бородина показала лицо без макияжа и фильтров

Российская телеведущая Ксения Бородина показала внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в белой футболке и синей клетчатой рубашке. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует декоративная косметика, а волосы собраны в пучок.

«После баньки без фильтров. Как же хорошо. Нас намылили мочалкой из лыка с мылом», — подписала она ролик.

В январе Ксения Бородина пожаловалась на строгую диету со словами «нюхаю хлеб и конфеты». Тогда телеведущая призналась, что ей тяжело дается отказ от сладостей.