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15:25, 17 января 2024Ценности

Бородина пожаловалась на строгую диету со словами «нюхаю хлеб и конфеты»

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на строгую диету со словами «нюхаю хлеб и конфеты». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда призналась, что после новогодних праздников и отпуска в Таиланде вынуждена скорректировать режим питания, а особенно тяжело ей дается отказ от сладкого.

«Второй день моей сушки и плохого настроения. Я не знаю, кто придумал эти диеты, издевательства над женщинами, что мы должны выглядеть именно так, а никак иначе. Я не могу жить без сладкого, вот хожу нюхаю хлеб, конфетки, стараюсь не заходить на кухню... А можно мне только чай. Мне уже кажется, я без сил, пухну от голода», — посетовала знаменитость.

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Телеведущая сообщила, что во время диеты употребляет воду, куриные грудки, салат с капустой, творог и небольшое количество меда.

При этом на момент написания новости пост был удален.

Ранее Анастасия Решетова снялась в полупрозрачном платье после похудения. 27-летняя манекенщица запечатлела себя во время примерки черного облегающего макси-платья без рукавов.

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      Екатерина Ештокина
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