Решетова снялась в полупрозрачном платье после похудения

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в откровенном наряде после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица запечатлела себя во время примерки черного облегающего макси-платья без рукавов. При этом верхняя часть предмета гардероба оказалась выполнена из ажурной полупрозрачной ткани, обнажающей тело.

В свою очередь, экс-избранница музыканта указала на новую особенность своей фигуры. «Даже [платье размера] XS в талии чуть свободно теперь», — заявила она.

Ранее в январе Решетова показала новые фото, и фанаты оценили ее внешность словами «уменьшилась вдвое». Она позировала перед камерой в черном комбинезоне с пуговицами. При этом в декабре знаменитость рассказала о похудении. Модель заявила, что весит 57 килограммов, и это ее минимальный вес за последние несколько лет.