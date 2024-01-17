Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:44, 17 января 2024Ценности

Решетова снялась в полупрозрачном платье после похудения

Кадр: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в откровенном наряде после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица запечатлела себя во время примерки черного облегающего макси-платья без рукавов. При этом верхняя часть предмета гардероба оказалась выполнена из ажурной полупрозрачной ткани, обнажающей тело.

В свою очередь, экс-избранница музыканта указала на новую особенность своей фигуры. «Даже [платье размера] XS в талии чуть свободно теперь», — заявила она.

Ранее в январе Решетова показала новые фото, и фанаты оценили ее внешность словами «уменьшилась вдвое». Она позировала перед камерой в черном комбинезоне с пуговицами. При этом в декабре знаменитость рассказала о похудении. Модель заявила, что весит 57 килограммов, и это ее минимальный вес за последние несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

      В Турции назвали сроки решения проблемы с платежами из России

      Иммунолог объяснил рост заболеваемости коклюшем в России

      Вяльбе осудила сбежавших из России в США фехтовальщиков

      Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

      Книги Акунина предложили раздать даром

      Губернатор раскрыл масштабы атак на Белгородскую область за сутки

      Решетова снялась в полупрозрачном платье после похудения

      Нападавших на прохожих в Белгороде проверят на получение гражданства России

      Житель Москвы упал с седьмого этажа и выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости