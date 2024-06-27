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14:52, 27 июня 2024Силовые структуры

Бывший боец ЧВК «Вагнер» получил 7,5 года за расправу над братом

В Иркутске осудили на 7,5 года экс-бойца ЧВК «Вагнер», зарезавшего брата
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Иркутске суд приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за расправу над братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Россиянин признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным суда, 14 ноября 2023 года в деревне Улан Баяндаевского района области пьяный осужденный поссорился с братом на бытовой почве. По словам мужчины, потерпевший нецензурно оскорблял его и ударил по руке, травмированной в зоне специальной военной операции. Экс-вагнеровец разозлился из-за нападок родственника, взял нож и дважды вонзил в грудь и спину пострадавшего. Тот не выжил.

Ранее стало известно, что в Чебаркуле Челябинской области вернувшийся с СВО рецидивист Иван Кумов избил местного жителя Алексея Худякова — ветерана боевых действий в Чечне, которого врачи не сумели спасти, однако виновный остался безнаказанным.

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      Екатерина Кашурникова
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