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11:34, 27 июня 2024Силовые структуры

Бывший заммэра российского города получил миллионные взятки и сел на шесть лет

В Иркутске экс-заммэра осудили на шесть лет за получение 13 млн рублей взятки

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Иркутске Куйбышевский районный суд приговорил бывшего заместителя мэра Иркутского районного муниципального образования к шести годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

По данным правоохранителей, в 2021 году представитель строительной фирмы хотел организовать подрядчику победу в электронном аукционе, проводимом для заключения муниципального контракта на поставку и монтаж быстровозводимого здания школы-детского сада, рассчитанного на 110 мест стоимостью более 300 миллионов рублей. Помочь ему в этом решились заместитель мэра, начальник отдела по капитальному строительству и другие должностные лица.

«Взятка предназначалась за... невыявление нарушений при их выполнении, беспрепятственную приемку работ, подписание актов приема-передачи по контракту и своевременное обеспечение оплаты», — пояснили в прокуратуре.

Чиновник признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере более 11 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок три года. Подсудимый взят под стражу в зале суда. В отношении соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что Южно-Сахалинский городской суд приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы жителя Москвы, пытавшегося подкупить судью и силовиков за 14 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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