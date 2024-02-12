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09:57, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил семь лет колонии за взятку судье в 14 миллионов рублей

На Сахалине суд дал 14 лет москвичу за попытку подкупить судью за 14 млн рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский городской суд приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы жителя Москвы, пытавшегося подкупить судью и силовиков за 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Мужчина признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в 14 миллионов рублей.

Из материалов дела следует, что москвич прилетел на Сахалин по приглашению знакомых, чтобы помочь им с решением вопроса по их уголовному делу. Он должен был договориться с сотрудниками правоохранительных органов и судьей о закрытии дела за взятку в 14 миллионов рублей.

Москвича задержали сотрудники ФСБ, после чего он сам стал фигурантом уголовного дела.

7 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали подполковника полиции, занимающего должность начальника центра противодействия экстремизму на Московском метрополитене. Он подозревается в торговле данными из полицейских баз. С 2019 по 2022 год он получил через посредника 41 тысячу рублей.

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      Любовь Ширижик
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