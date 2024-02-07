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12:16, 7 февраля 2024Силовые структуры

Подполковника заподозрили в торговле данными из баз МВД России

ФСБ и МВД задержали главу ЦПЭ московского метро за продажу данных из баз

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и МВД задержали подполковника полиции, занимающего должность начальника центра противодействия экстремизму на Московском метрополитене. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, силовика взяли коллеги — сотрудники управления собственной безопасности МВД и управления «М» ФСБ — ранним утром 5 февраля в своей квартире. Подполковник подозревается в получении взяток. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. По версии следствия, подозреваемый торговал данными из полицейских баз. С 2019-го по 2022 год он получил через посредника 41 тысячу рублей.

6 февраля сообщалось, что гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы полковника полиции в отставке Владимира Василенко, пытавшегося купить у сотрудника ФСБ секретные данные. Также суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе три года после отбытия срока.

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      Любовь Ширижик
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