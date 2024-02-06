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15:06, 6 февраля 2024Силовые структуры

Отставной полковник сел на два года за попытку купить секреты у сотрудника ФСБ

ФСБ: отставной полковник МВД получил 2 года за попытку купить секретные данные

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы полковника полиции в отставке Владимира Василенко, пытавшегося купить у сотрудника ФСБ секретные данные. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ («Дача взятки»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе три года после отбытия срока.

Аналогичное наказание получил второй фигурант дела — военнослужащий Родион Голенков за посредничество в передаче денег. Он оштрафован на 150 тысяч рублей.

По данным ФСБ, в ноябре 2022 года был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого военный пытался подкупить сотрудника спецслужбы. После его задержания был взят Василенко. Они хотели получить за денежное вознаграждение сведения из базы данных и информационных ресурсов ФСБ России.

25 января сообщалось, что в Пермском военном гарнизонном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева, обвиняемого в получении взятки в 100 миллионов рублей. Ему вменяется получение денежного вознаграждения на посту начальника подразделения контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, за взятку он обещал двум знакомым, задержанным в Москве, перевод в пермский СИЗО и закрытие уголовного дела против них.

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      Любовь Ширижик
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