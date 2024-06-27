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20:44, 27 июня 2024Экономика

Дачникам перечислили способные погубить участок деревья

Березу, осину и ель призвали не сажать на даче из-за риска погубить участок

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Некоторые деревья лучше не сажать на даче — они могут нанести серьезный вред участку. Растения, способные погубить огород и даже разрушить дом перечислили садоводам эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты призвали категорически отказаться от высаживания высокорослых деревьев с мощной корневой системой — в особенности берез и тополей. «Последствия могут быть очень печальными, вплоть до разрушения фундамента дома», — пояснили эксперты.

Не стоит также сажать осину, так как она дает корневую поросль. Не место на даче и орешнику, считают специалисты. «Его корни выделяют юглон, по соседству не будет ничего расти», — предупредили специалисты. Еще одним нежелательным на загородном участке растением оказалась ель — она закисляет почву и может повлиять на урожай.

Ранее дачникам посоветовали поливать помидоры пивом. По словам специалистов, компоненты этого напитка будут стимулировать рост культуры.

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      Нина Ташевская
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