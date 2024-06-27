Дачникам перечислили способные погубить участок деревья

Березу, осину и ель призвали не сажать на даче из-за риска погубить участок

Некоторые деревья лучше не сажать на даче — они могут нанести серьезный вред участку. Растения, способные погубить огород и даже разрушить дом перечислили садоводам эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты призвали категорически отказаться от высаживания высокорослых деревьев с мощной корневой системой — в особенности берез и тополей. «Последствия могут быть очень печальными, вплоть до разрушения фундамента дома», — пояснили эксперты.

Не стоит также сажать осину, так как она дает корневую поросль. Не место на даче и орешнику, считают специалисты. «Его корни выделяют юглон, по соседству не будет ничего расти», — предупредили специалисты. Еще одним нежелательным на загородном участке растением оказалась ель — она закисляет почву и может повлиять на урожай.

Ранее дачникам посоветовали поливать помидоры пивом. По словам специалистов, компоненты этого напитка будут стимулировать рост культуры.