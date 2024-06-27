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19:24, 27 июня 2024Бывший СССР

Военный эксперт оценил срок разминирования пляжа в Севастополе после атаки 23 июня

Военный эксперт Дандыкин: пляж в Севастополе будет разминирован совсем скоро

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил срок разминирования пляжа в Севастополе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей 23 июня. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин предположил, что территория будет разминирована совсем скоро.

Ранее в МЧС сообщили, что водолазы обнаружили три неразорвавшихся суббоеприпаса рядом с пляжем в Севастополе. «Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три», — сообщили в ведомстве и добавили, что боеприпасы будут уничтожены на месте.

«У нас саперы работают и под водой, и на берегу. Если суббоеприпас нельзя вытащить на берег, его уничтожают под водой. К нему прикладывается взрывчатка, после чего припас взрывается. Это очень опасно, так как в любой момент снаряд может сдетонировать. Это могут быть ракеты с истекшим сроком годности, поэтому некоторые из них могут не сразу взорваться», — сказал Дандыкин.

Я думаю, что уже совсем скоро работа по разминированию будет выполнена

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Атака на Севастополь произошла 23 июня. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находились люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось.

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      Кирилл Садовский
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