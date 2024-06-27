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19:07, 27 июня 2024Экономика

Дилер Mercedes привезет в Россию китайские грузовики

В июле 2024 года дилер «МБ Рус» привезет в Россию китайские грузовики Forland

Изображение: Forland

В июле 2024 года в России начнутся продажи китайских грузовиков Forland. Импортером автомобилей станет бывший дилер Mercedes компания «МБ Рус», сообщает Quto.ru.

Вначале в продажу поступят базовые версии автомобилей Forland 3 полной массой 3,5 тонны. Его называют бескапотным конкурентом «Газели Next», и он обойдется покупателям в 3,26 миллиона рублей. Грузовик оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 157 лошадиных сил. Также российским покупателям будут доступны пятитонный Forland 5, восьмитонный Forland 8 за 4,5 миллиона рублей и флагманский 209-сильный Forland 12 стоимостью от 5,55 миллиона рублей. Машины с разнообразными надстройками привезут дилерам осенью.

Купившая завод Mercedes-Benz компания «Автодом» заявила, что намерена запустить на предприятии производство автомобилей под собственной маркой. Был запланирован как минимум выпуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть от продаж, загрузки мощностей завода и партнеров, которых удастся привлечь. В перспективе «Автодом» надеялся вывести на рынок до восьми моделей.

Предприятие перешло от прежних владельцев к российской группе в апреле 2023 года. «Автодом» начнет выпускать машины под собственным брендом Maxeed в количестве 120 штук в год. Машинокомплекты уже доставлены. Сначала начнут собирать машины с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные и, наконец, электрокары.

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      Вячеслав Агапов
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