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11:40, 6 июня 2024Экономика

Бывший завод Mercedes начнет выпускать новые автомобили

РБК: на бывшем заводе Mercedes-Benz будут выпускать авто бренда Maxeed

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Завод в подмосковном Есипово, который прежде принадлежал Mercedes-Benz, начнет выпускать автомобили под собственным брендом Maxeed, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Предприятие в апреле 2023 года перешло от прежних владельцев к российской группе «Автодом» с правом обратного выкупа. Источники сообщают, что новый автомобиль будет выпускаться в количестве 120 штук в год. Машинокомплекты уже доставлены. Сначала начнут собирать машины с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные, и наконец электрокары.

В конце мая 2024 года были одобрены для сборки на бывшем заводе Mercedes-Benz кроссоверы Exeed VX и TXL. В декабре 2023 года на бывшем предприятии немецкой компании уже собрали 130 кроссоверов VX. Сборка Exeed по факту оказалась на 50 процентов дороже, чем рассчитывали изначально, и сообщалось, что «Автодом» начал искать способы удешевить процесс.

В том же месяцев «Автодом», купивший завод Mercedes-Benz, заявил, что намерен запустить на предприятии производство автомобилей под собственной маркой. Был запланирован как минимум выпуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть от продаж, загрузки мощностей завода и партнеров, которых удастся привлечь. В перспективе «Автодом» надеялся вывести на рынок до восьми моделей.

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      Кирилл Луцюк
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