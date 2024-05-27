Новый владелец завода Mercedes в Подмосковье запустит свою марку автомобилей

«Автодом» начнет выпуск автомобилей под своей маркой на бывшем заводе Mercedes

Российский холдинг «Автодом», купивший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, намерен запустить на предприятии производство автомобилей под собственной маркой. Об этом в комментарии РБК рассказал гендиректор и совладелец компании Андрей Ольховский.

По его словам, точно планируется выпуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть от продаж, загрузки мощностей завода и партнеров, которых удастся привлечь. В перспективе «Автодом» хотел бы вывести на рынок до восьми моделей.

Само предприятие уже работает, ведется тестовая сборка автомобилей. Далее модель должна пройти техническую экспертизу, получить сертификацию и необходимые документы, после чего можно будет начинать продажи. Для этого еще предстоит определить пул дилеров и заключить с ними контракты.

Ольховский уверен, что всю работу удастся завершить до конца года, и пообещал доводить всю необходимую информацию в официальных релизах.

Партнеров, которых удалось привлечь к производству, бизнесмен по-прежнему не раскрывает. При этом от подчеркивает, что завод хотел бы заниматься локализацией производства части компонентов в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК, предполагает компенсацию утильсбора) с Минпромторгом, в первую очередь электронных компонентов и систем управления автомобилем. Сумма инвестиций в производство может достигнуть десяти миллиардов рублей.

«Автодом» получил российские активы Mercedes-Benz в апреле 2023 года. До этого на заводе собирали седаны E-Class, кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Ранее Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что на заводе в Есипово собирают две модели суббренда китайской Chery — Exeed VX и TXL. При этом источник утверждает, что речь идет об «отверточной» сборке, производитель не одобряет даже замену масла на российское, а сам процесс оказался в 1,5 раза дороже, чем планировали.