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20:55, 27 июня 2024Экономика

Домохозяйкам раскрыли простое и дешевое средство от засора в раковине

Сода и уксус помогут устранить засор в раковине и избавят от неприятного запаха

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пищевая сода и столовый уксус помогут устранить засор в раковине. Простое и дешевое средство для решения распространенной проблемы раскрыли домохозяйкам эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали засыпать в сливное отверстие четыре столовых ложки соды, а затем влить туда 1,5-2 литра доведенной до кипения воды. «Следующий этап — добавление одного стакана столового уксуса. После этого должно начаться шипение. Этот звук говорит о начале реакции», — пояснили эксперты.

Как только шипение прекратится, в сливное отверстие нужно залить еще два литра кипятка. Так получится не только избавиться от засора, но и от неприятного запаха, подчеркнули специалисты. Однако для пластиковых труб использовать крутой кипяток нельзя — вода должна остыть хотя бы до 70 градусов Цельсия.

Ранее эксперты рассказали, что средство для мытья посуды поможет вывести пятно на ковре. Для этого нужно взять глубокую миску, налить в нее два стакана теплой воды и одну столовую ложку геля для тарелок. Затем нужно намочить приготовленной жидкостью чистый кусок белой ткани и тщательно протереть им загрязненный участок ковра. Делать это нужно до полного удаления загрязнения.

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      Нина Ташевская
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