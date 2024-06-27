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16:51, 27 июня 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала Средневековьем правовую ситуацию в ЕС

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: правовая система в ЕС напоминает Средневековье
Кнайсль Карин

Кнайсль Карин. Фото: Eibner-Pressefoto / EXPA / Michael G / Globallookpress.com

Правовая ситуация в Европейском союзе (ЕС) напоминает скорее времена Средневековья и беззакония, чем современное просвещенное общество. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), пишет ТАСС.

«В настоящее время в Евросоюзе существует ситуация, которая ассоциируется со Средневековьем — XV-XVI век, еще до того, как были написаны первые законы. (...) Правовое поле в ЕС больше напоминает джунгли, где самим нужно прокладывать путь, чтобы разобраться, где какой закон сейчас действует на самом деле», — рассказала экс-глава внешнеполитического ведомства.

Кнайсль уточнила, что основной проблемой является структура государственной службы и бюрократии, которая «царит повсеместно в ЕС». По ее мнению, «Европе не хватает компетентных кадров в сфере юриспруденции». В частности, она подчеркнула, что в Австрии работают люди, которые «не понимают различий между конституцией и законами».

8 июня Кнайсль подтвердила существование у западных стран плана разделить Россию на части. При этом она уточнила, что такие планы существуют у Запада и на сегодняшний день.

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      Дарья Устьянцева
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