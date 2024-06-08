Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада разделить Россию на части

Экс-глава МИД Австрии подтвердила, что у Запада есть план разделить Россию

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование у Запада плана разделить Россию на части. Об этом она заявила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Спикер сказала, что слышала о заявлении президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России. «Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там были дебаты. Я не видела документов, но я видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете», — подтвердила она.

При этом она также уточнила, что такие планы Запада существуют и на сегодняшний день.

Ранее в июне на полях ПМЭФ Милорад Додик заявил, что у Запада был план разделить Россию на пять отдельных частей по примеру Югославии, но у них, по его словам, ничего не вышло. По мнению Додика, западный план «не сыграл» благодаря политике президента России Владимира Путина.