Экс-офицер армии США Бенетт представит в Конгрессе материалы преступлений ВСУ

Отставной американский военный Скотт Бенетт рассказал, что отправился в Белгород фиксировать обстрелы мирного населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Бенетт подчеркнул, что является экс-офицером американской армии, поэтому он чувствует себя обязанным донести до людей правду.

«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы», — отметил он.

Военный добавил, что провел в Белгороде несколько дней, в том числе и 22 июня, когда каждые двадцать минут в городе работала воздушная тревога и система противовоздушной обороны (ПВО). Эти события он запечатлел на видеокамеру.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал терроризмом обстрел пляжа в Севастополе. «Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», — подчеркнул он.