ЕС пообещало поддерживать только проевропейскую Украину

ЕС обязуется поддерживать только проевропейскую Украину, следует из документа

По новому соглашению о безопасности Европейский союз (ЕС) обязуется поддерживать только проевропейски настроенную Украину. Такие выводы следует из документа соглашения, его текст опубликован на сайте президента Украины.

«Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока Украина находится на европейском пути», — указано в проекте соглашения.

О том, как Брюссель будет фиксировать европейский характер политического развития Киева, не уточняется. Однако, как следует из документа, Украина обязуется поддерживать ценности ЕС — в частности, идеалы демократии и равенства, а также соблюдать права меньшинств.

В документе также описываются действия Киева и Евросоюза на случай «будущей агрессии». Как следует из соглашения, в случае угрозы по требованию любой из сторон проводятся экстренные консультации.