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20:52, 27 июня 2024Бывший СССР

Эстония пообещала ежегодно выделять Украине по четверти процента своего ВВП

Эстония будет ежегодно выделять Киеву четверть процента своего ВВП до 2027 года

Фото: Konpasu.de / Unsplash

Эстония будет ежегодно выделять Украине не менее четверти процента своего ВВП на военную помощь вплоть до 2027 года. Об этом говорится в подписанном странами соглашении о безопасности, пишет ТАСС.

Помимо этого, в тексте указано, что Эстония обязуется предоставить Украине в 2024 году военную помощь на сумму свыше 100 миллионов евро.

Ранее телерадиовещательная компания страны ERR отметила, что предоставление Украине помощи в размере 100 миллионов евро в год является «необязательным обещанием» со стороны Эстонии.

«Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор», — ответили в МИД Эстонии на вопрос ERR. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве добавили, что соглашение не налагает на Эстонию или Украину юридических обязательств.

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      Валентин Карант
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