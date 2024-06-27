Эстония пообещала ежегодно выделять Украине по четверти процента своего ВВП

Эстония будет ежегодно выделять Украине не менее четверти процента своего ВВП на военную помощь вплоть до 2027 года. Об этом говорится в подписанном странами соглашении о безопасности, пишет ТАСС.
Помимо этого, в тексте указано, что Эстония обязуется предоставить Украине в 2024 году военную помощь на сумму свыше 100 миллионов евро.
Ранее телерадиовещательная компания страны ERR отметила, что предоставление Украине помощи в размере 100 миллионов евро в год является «необязательным обещанием» со стороны Эстонии.
«Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор», — ответили в МИД Эстонии на вопрос ERR. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве добавили, что соглашение не налагает на Эстонию или Украину юридических обязательств.