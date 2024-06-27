Европейский автопроизводитель нашел способ вернуться в Россию

Skoda попыталась вернуться на российский рынок через Казахстан

Чешская компания Skoda попыталась вернуться на российский рынок через Казахстан. О способе, который нашел европейский автопроизводитель, сообщает «АвтоВзгляд».

По словам основателя автомобильного маркетплейса CarClick Сергея Пиголкина, недавно в городе Костанае в Казахстане заработал завод Allur, где собирают модели бренда Octavia и Kodiaq. Мощность предприятия явно превышает потребности местного рынка, что подтолкнуло экспертов к мысли, что площадка могла быть рассчитана на поставки в Россию.

«Теперь ходят слухи — официальных бумаг и решений пока нет — что с 1 июля чешские авто можно будет ввозить к нам только после полной уплаты таможенной пошлины, как это ранее было сделано в отношении машин из Киргизии», — отметил Пиголкин.

Завод Allur (Сарыаркаавтопром) расположен в Костанае, в 160 километрах от границы с Челябинской областью. Мелкоузловую сборку автомобилей со сваркой и окраской кузовов на территории страны планируют наладить после 2025 года.

В 2021 году европейская компания решила свернуть производство в стране, однако с недавнего времени стала называть рынок Казахстана крайне перспективным. Как отмечают представители фирмы, в 2023 году продажи новых машин резко увеличились на 60 процентов, до 199 тысяч проданных автомобилей.

По данным СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», Казахстан является основным поставщиком автомобилей в Россию по параллельному импорту. Странами, из которых в основном идут поставки авто по параллельном импорту, чаще всего называли бывшую республику СССР (59 процентов), Южную Корею (42 процента) и Японию (40 процентов).