ФСБ нашла крупный схрон со взрывчаткой украинских диверсантов в Мариуполе

В Мариуполе ФСБ нашла схрон со взрывчаткой, заготовленный диверсантами ВСУ

В Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники ФСБ нашли крупный схрон со взрывчаткой и взрывными устройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, тайник заготовили в 2022 году украинские диверсанты для совершения терактов в городе. В нем обнаружили шесть кумулятивных зарядов, 18 килограммов пластида, 22 мины и гранатометных выстрелов, а также ручные гранаты и комплектующие для инициации взрыва. Взрывчатку уничтожили на полигоне.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала тайник с гранатами и тротилом в Забайкальском крае.

