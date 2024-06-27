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07:38, 27 июня 2024Силовые структуры

ФСБ нашла крупный схрон со взрывчаткой украинских диверсантов в Мариуполе

В Мариуполе ФСБ нашла схрон со взрывчаткой, заготовленный диверсантами ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники ФСБ нашли крупный схрон со взрывчаткой и взрывными устройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, тайник заготовили в 2022 году украинские диверсанты для совершения терактов в городе. В нем обнаружили шесть кумулятивных зарядов, 18 килограммов пластида, 22 мины и гранатометных выстрелов, а также ручные гранаты и комплектующие для инициации взрыва. Взрывчатку уничтожили на полигоне.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала тайник с гранатами и тротилом в Забайкальском крае.

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      Илона Палей
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