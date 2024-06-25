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12:39, 25 июня 2024Силовые структуры

ФСБ ликвидировала тайник с гранатами и тротилом

ФСБ ликвидировала тайник с гранатами и тротилом в Забайкальском крае

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Забайкальском крае ФСБ ликвидировала тайник с взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по региону.

По данным ведомства, схрон был оборудован в одной из квартир Нерчинска. Из него изъяли шесть гранат Ф-1, пять запалов ручных гранат УЗРГМ, тротил массой 275 граммов и электродетонатор к нему, гладкоствольное ружье ИЖ5-36, переделанное в обрез, и 176 патронов.

У владельца арсенала также нашли наркотики, которые он планировал сбыть. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и части 1 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Херсонской области полицейские нашли три схрона с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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      Екатерина Кашурникова
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