«Газпром СПКА» запланировал выпускать по два спутника в неделю

«Газпром СПКА» запланировал в 2025 году выпускать по два спутника в неделю

Организуемое компанией «Газпром СПКА» сборочное производство космических аппаратов (СПКА) запланировало в 2025 году еженедельно выпускать по два спутника. Об этом со ссылкой на первого заместителя гендиректора предприятия Сергея Масалова сообщает ТАСС.

«В августе месяце мы планируем два демонстратора малых уже поставить на стапеля и начать испытания. То есть завод уже начнет функционировать недели через две», — заявил руководитель на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

Первые космические аппараты планируется создавать в сотрудничестве с частными компаниями, начиная с 2025 года будет выпускаться по сто малых спутников в год.

В мае Минцифры сообщило, что Россия впервые осуществила запуск низкоорбитальных спутников связи с 5G. Запуск трех космических аппаратов осуществила компания «Бюро 1440».