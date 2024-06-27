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01:33, 27 июня 2024Силовые структуры

Глава МВД на встрече с замгенсека ООН призвал дать оценку удару ВСУ по Севастополю

Колокольцев на встрече с замгенсека ООН призвал дать оценку удару по Севастополю
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке призвал дать оценку удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, который произошел 23 июня. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане», — заявила она.

Колокольцев выразил уверенность в том, что все ответственные за атаки по территории России понесут ответственность, уточнила Ирина Волк.

26 июня глава МВД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН, об этом сообщило российское постпредство при международной организации.

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