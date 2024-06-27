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15:02, 27 июня 2024Силовые структуры

Глава СКР заявил о борьбе с прокуратурой из-за частых отмен решений по делам мигрантов

Глава СК Бастрыкин заявил о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выступая на сессии «Правовые аспекты миграционной политики современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил о частой отмене прокуратурой решений по уголовным делам в отношении мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

В своем выступлении Бастрыкин сказал, что полицейским приходится по три-четыре раза заново возбуждать уголовное дело по миграционному преступлению из-за того, что прокуратура, используя свое право, это решение отменяет. Глава СКР отметил, что в первую очередь из-за этого страдают люди. «Я в одном случае в Подмосковье дал поручение областному управлению Следственного комитета начать процессуальную проверку против заместителя прокурора района» — заявил он.

Ранее, начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко в рамках сессии на ПМЮФ сообщил, что в 2024 году пострадавшим от кибермошенников россиянам вернули порядка десяти процентов похищенных денег, что составляет пять миллиардов рублей.

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      Анна Габай
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