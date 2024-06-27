В 2024 году россиянам вернули порядка 10 процентов похищенных кибермошенниками денег

МВД: пострадавшим от кибермошенников россиянам вернули около 5 миллиардов рублей

В 2024 году пострадавшим от кибермошенников россиянам вернули порядка 10 процентов похищенных денег, что составляет пять миллиардов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко в рамках сессии на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, в период с января по апрель текущего года выплата ущерба выросла на 2% и составила пять миллиардов рублей при общей сумме ущерба 53,7 миллиарда рублей. Авдейко отметил, что важно понимать, что организаторы находятся за рубежом и именно по этой причине «С возмещением у нас пока плохо» — сказал он.

По данным «Интерфакс», во время выступления председатель МВД заявил, что за последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось на треть, более 70% составляли дистанционные кражи и мошенничества. Авдейко уточнил, что в прошлом году размер причиненного кибермошенниками ущерба составил 156,5 миллиарда рублей. Кроме того, он подчеркнул, что более 90% таких преступлений совершаются из колл-центров, расположенных на Украине. Авдеев рассказал о том, что украинские колл-центры используют технологии для мошенничества, которые поставляют страны НАТО.

Ранее, на ПМЮФ глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране.