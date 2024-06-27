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15:53, 27 июня 2024Бывший СССР

Госорганы Украины начнут передавать данные о молодых людях в военкомат до совершеннолетия

Налоговая и ЦИК Украины начнут передавать данные в ТЦК о молодых людях с 17 лет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также Налоговая и Миграционная службы Украины начнут передавать данные о молодых людях в территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкомата) до их совершеннолетия. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна».

Как следует из текста закона, ЦИК, Миграционная и Налоговая службы начнут передавать сведения о лицах мужского пола в военкомат по исполнению им 17 лет. Для передачи данных будет использоваться информационная база «Оберег». В настоящий момент такие сведения передаются только с 18 лет.

Кроме того, закон сокращает количество оснований для передачи данных в ТЦК о гражданах до 60 лет.

Ранее в Одессе задержали блогеров, публиковавших информацию о рейдах сотрудников военкоматов. Мужчины также якобы передавали информацию о расположении частей Вооруженных сил Украины в городе пророссийскому Telegram-каналу.

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      Глеб Палехов
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