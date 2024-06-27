Российские производители электроники попросили о помощи

«Ъ»: производители электроники попросили льгот, субсидий и отказа от маркировки

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила нового главу Минпромторга Антона Алиханова о поддержке в вопросе льгот и субсидий после того, как получило отказ от прежнего руководства ведомства. Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает «Коммерсантъ».

Они хотят расширения налоговых льгот на контрактных производителей, пересмотра условий соглашений по субсидируемым проектам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и помощи с инвестициями для полупроводниковых фабрик. Также компании просят отказаться от планов по маркировке радиоэлектронной продукции.

Глава АРПЭ Иван Покровский объяснил, что внедрение маркировки обойдется в десятки миллиардов рублей, что негативно скажется на развитии. Кроме того, она добавляет санкционных рисков для поставщиков, ведь станет видна цепочка поставок.

Впрочем, отдельные участники рынка согласны с маркировкой. Например, вице-президент «Рикора» Сергей Куприянов утверждает, что зачастую под видом российской техники в государственные организации поставляют китайские аналоги. В свою очередь в Минпромторге напомнили, что оборудование для тестирований и коды маркировки предоставляются участникам эксперимента бесплатно, а значит, процесс не должен сказаться на ценах.

Что касается налоговых льгот (снижение ставки по налогу на прибыль с 20 процентов до трех процентов в федеральный бюджет), то АРПЭ хочет распространить их на контрактные производства, не имеющие торговых марок. По данным ассоциации, большая часть техники из реестра отечественной продукции выпускается ими.

Также, по словам Покровского, следует пересмотреть условия соглашений по субсидируем инвестиционным проектам, которые компании начинали до ввода санкций. Многие из них остановлены из-за недоступности микросхем или изменений нормативной базы и спроса, в том числе при отказе от требований по применению российских процессоров.

Ранее сообщалось, что Минпромторг приостановил программу выдачи субсидий в целях развития российской радиоэлектроники для проверки эффективности ранее предоставленных на такие цели средств. Источники СМИ называют причиной такого решения стало невыполнение госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и отсутствие дополнительного финансирования.