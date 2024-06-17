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09:47, 17 июня 2024Экономика

В России приостановили программу поддержки развития радиоэлектроники

«Ведомости»: Минпромторг остановил поддержку развития радиоэлектроники в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Минпромторг приостановил программу выдачи субсидий в целях развития российской радиоэлектроники для проверки эффективности ранее предоставленных на такие цели средств. Об этом со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний, получавших деньги, пишут «Ведомости».

Причиной решения стало невыполнение госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и отсутствие дополнительного финансирования. И в целом после прихода на должность министра бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова планы работы ведомства были пересмотрены.

По оценкам одного из собеседников издания, Алиханов озабочен эффективностью расходования средств на IТ, а Счетная палата полностью согласна с таким подходом. Он утверждает, что заморозки и переносы нужны для подведения итогов и пересмотра прошлых субсидий.

В Минпромторге не стали комментировать материал по существу. Представитель ведомства рассказал только, что проверки проводятся регулярно и носят различный характер, а финансирование проектов осуществляется в соответствии с запланированными параметрами.

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Издание утверждает, что субсидии перенесены, в частности, для МЦСТ (производитель процессоров «Эльбрус»), НТЦ «Модуль», «Аквариус» (производит планшеты на ОС «Аврора»).

В конце октября прошлого года стало известно, что банки начали перевод крупных производителей российской электроники с льготных на рыночные ставки, потому что кредитные лимиты были исчерпаны. Поводом для этого послужило повышение ключевой ставки Центробанка, из-за которого выплаты резко возросли.

Гендиректор разработчика «Абсолют будущего» Александр Савин отметил, что без огромных вложений получить результат вряд ли получится. По его словам, в Intel, AMD, Nvidia вкладывают миллиарды долларов, а сами компании имеют в качестве рынка сбыта весь мир. В России в 2023 году на развитие своей микроэлектроники выделено 147 миллиардов рублей.

В ноябре 2022 года аналитики компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey) подсчитали, что на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет нужны инвестиции в размере до 800 миллиардов рублей.

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      Платон Щукин
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