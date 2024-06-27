В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о холере в Северной Осетии

В Роспотребнадзоре по Северной Осетии опровергли утверждения о том, что в регионе ожидается эпидемия холеры. Сообщения об этом ранее начали распространяться в мессенджерах и чатах.

«Сегодня в БСМП (больница скорой медицинской помощи — прим. «Ленты.ру») собирала главврач и объявила предупреждение, что в связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида», — говорилось в сообщении.

Ранее точно такое же сообщение курсировало в чатах Астрахани, Воронежа, Красноярска и многих других городов. Оно также распространялось и за пределами Россия — в Гагаузии.

Примечательно, что это сообщение курсирует по российским чатам и соцсетям как минимум с 2022 года.

Утверждения о грядущей эпидемии холеры в российских городах неоднократно опровергали. Например, в правительстве Воронежской области в апреле 2024 года заверили, что слухи про холеру — один из самых долгоиграющих фейков, а реальных угроз населению нет.

Управление Роспотребнадзора по Башкирии, где это сообщение также распространялось, опровергало его и в 2022, и в 2023 году. О том, что эта информация — фейк, сообщал и советник главы Крыма Олег Крючков.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Северной Осетии также опровергла утверждения о грядущем появлении в воде холерной палочки. «Информация, распространяемая в интернете о вспышке холеры, — фейк. С началом сезона, в летний период, идет ожидаемый подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в связи с чем, Роспотребнадзор и учреждения здравоохранения ежегодно проводят плановые профилактические мероприятия. В том числе по профилактике холеры», — сообщили в ведомстве.

Информация о якобы грядущей эпидемии холеры в Северной Осетии не получила распространения в СМИ, некоторые издания опубликовали ее опровержение.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»