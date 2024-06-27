Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

Кэти Перри появилась в Париже в платье Balenciaga с 182-метровым шлейфом

Американская певица и актриса Кэти Перри появилась на публике в необычном наряде, тем самым презентуя новую песню Woman’s World. Снимки папарацци публикует Page Six.

39-летнюю знаменитость заметили в Париже, куда она отправилась ради Недели высокой моды, в мини-платье люксового бренда Balenciaga красного цвета. На размещенных кадрах видно, что вещь украшал 182-метровый шлейф, на который были нанесены строчки из нового сингла. При этом в качестве обуви она выбрала черные остроносые туфли.

Ранее в июне на показ Balenciaga Кэти Перри пришла в шубе на голое тело. Помимо нее, мероприятие, организованное модным домом, посетили и другие звезды, в том числе Николь Кидман, Рената Литвинова, Мишель Йео, Сельма Блэр, Анна Винтур, Charlie XCX и другие.