Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:23, 27 июня 2024Ценности

Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

Кэти Перри появилась в Париже в платье Balenciaga с 182-метровым шлейфом

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Американская певица и актриса Кэти Перри появилась на публике в необычном наряде, тем самым презентуя новую песню Woman’s World. Снимки папарацци публикует Page Six.

39-летнюю знаменитость заметили в Париже, куда она отправилась ради Недели высокой моды, в мини-платье люксового бренда Balenciaga красного цвета. На размещенных кадрах видно, что вещь украшал 182-метровый шлейф, на который были нанесены строчки из нового сингла. При этом в качестве обуви она выбрала черные остроносые туфли.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Ранее в июне на показ Balenciaga Кэти Перри пришла в шубе на голое тело. Помимо нее, мероприятие, организованное модным домом, посетили и другие звезды, в том числе Николь Кидман, Рената Литвинова, Мишель Йео, Сельма Блэр, Анна Винтур, Charlie XCX и другие.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

      Cуд получил ходатайство об аресте помощника иноагента Пономарева

      ИИ удалось сдать экзамены в университет незамеченным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше