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13:39, 27 июня 2024Экономика

В Госдуме отреагировали на создание Евросоюзом механизма изъятия активов России

Депутат Кирьянов усомнился в возможности изъятия Евросоюзом активов РФ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отреагировал на создание Евросоюзом (ЕС) механизма изъятия российских активов через суд. В беседе с «Лентой.ру» депутат усомнился в возможности роста исков в отношении России со стороны представителей ЕС.

Ранее СМИ писали, что принятый на этой неделе 14-й пакет санкций Евросоюза против России содержит в себе новый юридический инструмент, который создает механизм для изъятия активов российских компаний. Механизм включает в себя разрешение европейцам или компаниям, учрежденным по законам ЕС, обращаться в национальные суды для компенсации ущерба, причиненного решением суда третьих стран, если он возник в результате иска лица, попадающего под санкции ЕС (речь идет не только о россиянах и российских компаниях).

Какого-то большого количества исков или резкого взрывного роста претензий в отношении России точно не будет. Россия, однако, будет готова и самостоятельно отстаивать национальные интересы государств

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

«Те решения, которые мы видим в 14 пакете санкций, вызваны реакций на указ президента о том, что в рамках санкционной борьбы РФ может отчуждать имущество иностранных юридических и физических лиц и компенсировать этим имуществом убытки, полученные российскими структурами. Эти указ и порядок являются юридически гораздо более корректными, чем волюнтаризм США и Евросоюза. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, все решения проходят через суд, понятна идея соразмерности этих компенсаций», — пояснил парламентарий.

Так, по словам Кирьянова, подобная норма является реактивной. «Европейские политики и юристы напряглись и выдали вот такую формулировку, что они готовы что-то предъявлять в отношении России, это реактивная модель, не основанная на международном праве и общемировых нормах, которые определяли вопросы собственности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

24 июня стало известно, что власти ЕС ввели 14-й пакет антироссийских санкций. В список ограничений попали в том числе 27 судов «теневого флота», которые перевозят энергоресурсы РФ, запрет на транзит сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и поставки оборудования и технологий для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ» и другие меры.

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      Кирилл Садовский
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