Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж

Минобороны Китая потребовало от НАТО прекратить ядерный шантаж и угрозы

Альянс НАТО должен перестать распространять ложную информацию, прекратить ядерный шантаж и угрозы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, сообщает РИА Новости.

«НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу, Китай выступает решительно против этого», — сказал он.

При этом представитель китайского оборонного ведомства указал на постоянное повышение Североатлантическим альянсом роли ядерного оружия в политике коллективной безопасности и его модернизацию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что у альянса отсутствуют планы по наращиванию ядерных вооружений. Он добавил, что Североатлантический альянс определенное время проводит модернизацию ядерного оружия и обеспечивает прозрачность процесса.