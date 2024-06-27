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14:19, 27 июня 2024Мир

Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж

Минобороны Китая потребовало от НАТО прекратить ядерный шантаж и угрозы
СюжетМинобороны

Фото: Yves Herman / Reuters

Альянс НАТО должен перестать распространять ложную информацию, прекратить ядерный шантаж и угрозы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, сообщает РИА Новости.

«НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу, Китай выступает решительно против этого», — сказал он.

При этом представитель китайского оборонного ведомства указал на постоянное повышение Североатлантическим альянсом роли ядерного оружия в политике коллективной безопасности и его модернизацию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что у альянса отсутствуют планы по наращиванию ядерных вооружений. Он добавил, что Североатлантический альянс определенное время проводит модернизацию ядерного оружия и обеспечивает прозрачность процесса.

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      Семен Александров
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